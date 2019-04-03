В ВС РФ рассказали о военной технике на Параде Победы в Москве

Москва, 3 апреля. Порядка ста единиц современной военной техники будут задействованы в рамках торжественных мероприятий 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Современное вооружение и военная техника, в том числе автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», ЗРК «Бук-М2», комплексы «Панцирь-С» и «Искандер-М», 74 самолета и вертолета — по количеству «победных» лет — задействуют в мероприятиях на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Салюков в интервью, которые было опубликовано в официальной газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

По словам Салюкова, на Параде в текущем году будут представлены новинки, среди которых «Лада» 4х4 с пулеметом «Корд» от министерства обороны России и автовездеходы багги «Чаборз М-3» от Росгвардии. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31.