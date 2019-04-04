В РСЛ заявили, что заставят власти Латвии отказаться от ликвидации русского образования

В 2018 году «Русским союзом Латвии» (РСЛ) было проведено множество акций в защиту остатков русского образования в республике. Спустя год, 31 марта состоялось второе Вселатвийское родительское собрание, но власти к требованиям родителей (заказчиков образования!) прислушиваться не хотят. Как заставить их это сделать, корреспондент Федерального агентства новостей узнал у лидера РСЛ, первого русского депутата Европарламента (2004–2018 гг.) Татьяны Жданок.

Жданок: «Декларация прав человека для Европы или реинкарнация нацизма?»

Говоря о мерах по защите русского образования, которые планируется принять, Татьяна Жданок отметила, что активисты будут усиливать требования, еще активнее ссылаться на поддержку международных организаций.

«Мы предоставили отчет участникам собрания о том, какие рекомендации были сделаны за этот год, когда ни одна международная организация не поддержала власти Латвии», — рассказала в интервью ФАН доктор физико-математических наук.

По утверждению Татьяны Аркадьевны, власти ЛР находятся в изоляции из-за своей позиции по уничтожению школ нацменьшинств (так теперь называются и бывшие русские школы. — Прим. ФАН), и проблема только в том, что недостаточно ведущих политиков на уровне того же Евросоюза знают, что здесь происходит.

«Мы будем продолжать эту работу, и те, кто проинформирован, в ужасе от того, что такое значительное языковое меньшинство (37% населения ЛР. — Прим. ФАН) не имело бы возможности сохранить образование на родном языке, которое хотят разрушить», — отметила собеседница.

А то, что за три дня было собрано очень много подписей в защиту памятника освободителям Риги и Латвии от фашистов (более 20 тысяч человек подписались под петицией за сохранение монумента, который хотят снести местные ультранационалисты. — Прим. ФАН), то, что много людей пришло на второе Вселатвийское родительское собрание, означает, что люди готовы бороться, указала Татьяна Жданок.

«Ничего еще не погибло, мы должны сопротивляться, — подчеркнула политик, — это и в моем характере: делать то что должно, а там будь что будет. Но мы уверены, что наше дело правое. Мы имеем, еще раз повторю, рекомендации и заключения всех международных институций, что мы правы в своих требованиях. И эти требования мы предъявили сейчас министерству образования».

Лидер РСЛ заметила, что те вопросы, которые задавали судьи Конституционного суда ЛР в ходе рассмотрения дела о неправомерности реформы образования (мол, почему часть детей еще не готова учиться на латышском языке), показывают, что они рассматривают перевод обучения лишь на госязык как должное. Понятно, какое будет и решение.

Поэтому политик выразила надежду на очень мощную демонстрацию протеста 1 мая, которая уже заявлена и пройдет по главной улице Риги («Бривибас» — Свободы).

Корреспондент ФАН напомнил, что власти ЛР пытаются запугать активистов «Русского союза Латвии», что против целого ряда участников первого Вселатвийского родительского собрания и самой Татьяны Жданок еще год назад были возбуждены уголовные дела якобы за разжигание межнациональной розни.

«Дело длится, но уже больше не вызывают на допросы. И то, что Александр Гапоненко был освобожден, показывает: власти видят, что запугать нас не удалось, а оснований для репрессий нет, — отметила лидер РСЛ. — Они просто ставят все с ног на голову. Как можно представителей дискриминируемой группы обвинить в выступлении против большинства?»

Это не демократия, это подавление большинством всех инакоговорящих и инакомыслящих, пояснила Жданок, добавив, что нет ни одной страны в Евросоюзе, где была бы этнически чистая языковая и человеческая среда.

«Правящим в Латвии надо признать (чего они иногда не хотят делать) новую реальность, что мир становится все более пестрым, все более многоязыким. А они хотят создать из Латвии этнографический музей. Это абсолютно провальная попытка», — заявила политик.

По ее словам, в новой Европе, которая переживает политический и идеологический кризис, сейчас будет решаться: или остается в силе формула всеобщей Декларации прав человека, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, или Европе действительно грозит опасность скатиться к реинкарнации нацизма, когда людей делят по сортам и различным признакам.

«Но это то, против чего мы боремся и будем продолжать бороться. Мы за равные права», — заключила лидер «Русского союза Латвии».

Митрофанов: «Реформы» плодились, как блохи в шкуре у Бобика»

Проведение 31 марта второго Вселатвийского родительского собрания в бывшей интуристовской гостинице «Латвия», на которую когда-то глядел памятник Ленину в центре Риги, и является одним из способов той борьбы, о которой выше рассказала Татьяна Жданок.

В отличие от первого собрания, на втором больше говорили о состоянии образования Латвии, что называется, в деталях, разобрав его по косточкам и продемонстрировав весь непрофессионализм тех, кто рулил и рулит Минобразом.

«Я обозначил «компетентностное» образование, к которому ведут власти страны, как дорогу к бедности, — отметил в своем докладе евродепутат и сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. — Сначала хотел поставить вопросительный знак. Но по мере того, как разбирался в этой теме, убрал знак вопроса. Тут нужен, на самом деле, восклицательный знак».

Лишь на образование с шести лет не перешли, как хотел латвийский Минобраз, а все остальные три пункта реформы приняли.

«Эти «реформы» плодились, как блохи в шкуре у Бобика», — заметил Митрофанов.

Чтобы под прикрытием «дымовой завесы» провести главное — ликвидацию остатков русского образования. За ним — сворачивание сети сельских школ и опасное «компетентностное» образование.

Последнее, мол, мировая практика, успокаивали в Минобразе. Вдобавок латышские и русские школьники якобы не умеют применять знания в реальной жизни и плохо выражают свои мысли.

«Можно было добавить уроки ораторского искусства, но наши власти не ищут легких путей и решили ломать школу в целом», — отметил Митрофанов.

Цель — «воспитать всесторонне развитого, заинтересованного в собственном развитии и социально ответственного патриота Латвии», привел слова руководителя Центра содержания образования Гунтарса Цатлакса депутат ЕП.

Однако никакого общественного обсуждения к переходу к другой системе обучения не было, зато были выделены под эти дела немалые средства: в 2017 году — 14 миллионов евро, а в марте 2018 года — еще 5 миллионов. Их тут же начали осваивать, создали пилотный проект из 100 школ, указал докладчик.

Он отметил, что в прежней системе знания передавались от учителя к ученику, сейчас знания ученик должен выискивать сам, учитель выступает лишь «менеджером поиска».

При образовании компетенций предлагается слить, смешать несколько предметов в один. Фактически речь идет об упрощении школьного обучения. С самого начала, когда дети еще ничего не знают, они сразу же должны начать изучать какие-то фрагменты и отдельные факты из разных наук.

Дети, условно говоря, не смогут отличить «добро» от «зла», достоверную информацию, например, об астрономии от теории «плоской земли», аргументы за и против у них будут иметь одинаковую ценность, потому что получаемые сведения фрагментированы и не основаны ни на какой системе, подчеркнул Мирослав Митрофанов.

Он указал, что при новом способе получения образования ученики (слабые и сильные) работают в группах, получая потом общую оценку, что демотивирует более успешных. Кроме того, предполагается, что детей с ограниченными возможностями и хулиганов возвратят в обычные школы, а коррекционные — ликвидируют. Это, конечно, дешевле для государства, но учебный процесс будет тормозиться — к каждому отстающему ученику учителя не приставишь.

«Если «компетентностный» подход столь хорош, то почему его внедряют только в средних школах Латвии, но не в гимназиях? — вопрос был адресован на засыпку всей Латвии, а не только собравшимся в одном из гостиничных залов. — В гимназиях остается старая проверенная система передачи знаний: уроки, отдельные предметы, индивидуальная ответственность… В гимназиях будут получать образование дети элиты. А дети людей попроще будут отсиживать в общих школах по 9–12 лет».

Митрофанов процитировал слова учителя математики и физики, преподавателя центра дополнительного образования Александра Солодова, который считает, что разрыв между образованными и необразованными детьми будет возрастать, ведь «компетентностная» реформа предлагает заменить обучение ознакомлением.

«У детей будет создаваться некая иллюзия понимания, но не окажется средств приложить результат обучения к реальной деятельности. Качественное профессиональное вузовское обучение будет для них закрыто».

Евродепутат указал, что «компетентностный» подход сделан для того, чтобы у большинства выпускников латвийских школ была одна дорога — в технические профшколы». Вкупе с языковой реформой они программируют непреодолимое социальное расслоение.

Поэтому, как подытожил свой доклад Мирослав Митрофанов, сложа руки «Русский союз Латвии» сидеть не намерен. Будет подготовлен ряд требований к министерству образования, хотя, безусловно, вышеназванные реформы носят политический характер, и решать их надо политическими способами при помощи общественных дискуссий, воздействия на депутатов и массовых акций протеста.

Александренкова: «У третьеклассников выпытывают, курят ли они или выпивают, у первоклашек — о размере голов»

Мама двух детей, активист Штаба защиты русских школ Екатерина Александренкова рассказала о таких вещах, которым бы позавидовали многие юмористы. Было смешно, но и грустно, потому что по латвийским учебникам приходится учиться детям. Причем и латышским.

Но для русских детей и их родителей некачественный учебный материал да еще порой в таком же переводе превращается в непреодолимое препятствие.

Методически безграмотные учебники пестрят ошибками, абсурдными заданиями, тестами, вторгающимися в личное пространство ребенка и семьи, а также информацией, разлагающей психику ребенка.

Встречаются и задания повышенной сложности, не соответствующие программе. К таким выводам пришла Екатерина Александренкова, перелопатив вместе со своими добровольными помощниками (учителями и родителями) массу учебных пособий.

Общественница продемонстрировала ошибки в рабочих тетрадях для четвертого и третьего классов, как на латышском, так и на русском языках. Это касается и значков, и примеров на вычитание.

«Так, если из 1 дециметра вычесть 7 см, то всегда получалось 3. Но в русском и латышском вариантах стало 2 см, — удивлялась Екатерина. — А еще где-то неправильно слова написаны, где-то пропущены запятые, не хватает половины задания или спутаны цифры в задачах, когда в латышском варианте все решается, а в русском — нет. Или условие задачки, в которой D > 50, но равно 42. С каких пор 42 стало больше 50? Причем я обращалась в издательство, где мне сказали, что десять лет дети по этим тетрадям учатся и ни у кого не было никаких замечаний…»

Понятно, что такие «мелочи» не позволяют ребенку разобрать и решить домашнюю работу самостоятельно. Не говоря уже об отдельных редких латышских словечках в учебниках по латышскому языку, которые нельзя найти даже в словаре. Или «новояз» составителя учебника, как, например, «кресло-качалка с полозьями», придуманный для конкретной сказки… Тут далеко не всякий латышский родитель поймет.

Екатерина Александренкова обращалась в министерство образования ЛР по поводу данных несуразиц, но там сослались на нехватку специалистов. Зато чиновников на душу населения больше, чем в любой другой стране Евросоюза…

Или вдруг в учебнике по русскому языку для пятого класса оказываются названия животных на латышском языке. Спрашивается, так это все же учебник русского языка?

А как вам вторжение в личное пространство ребенка, когда он в первом классе должен заполнить таблицу с вопросами, где он родился, какие у него были вес, окружности головы и талии, ширина плеч, длина ладони, ступни и пальцев в один год, в три, шесть лет и в первом классе?!

Докладчица поинтересовалась: хотя бы один человек в зале записывал такую информацию? Или надо с рождения готовиться к таким опросам?

«Мама, приславшая мне этот опросник, была в шоке», — рассказала Екатерина и привела еще более странный, мягко говоря, пример, когда в третьем классе ее ребенка и остальных его одноклассников на уроке социальных знаний попросили ответить письменно, курят ли они или выпивают, для дальнейшего обсуждения этого опроса в классе…

Или в учебнике приводятся примеры, когда дети нюхают бензин, клей, предложение тем для обсуждения того, как дети достают сигареты…

«Я говорила по этому поводу с психологами, они мне подтвердили, что используется техника НЛП (нейролингвистическое программирование. — Прим. ФАН): на базе запрета — возбуждение интереса, — подчеркнула Екатерина. — Когда наших детей заведомо программируют, чтобы они захотели это попробовать. Не буду уже подробно останавливаться на разных видах наркотиков, о которых также говорится в рабочей тетради по социальным знаниям для третьеклассников».

А в учебнике по социальным знаниям для четвертого класса вдруг обнаружилось, что «древние латыши» использовали картошку. Картошку, Карл! Или Карлис в нашем случае. Где «аффторы» нашли у «древних латышей» картошку, когда ее в эти края впервые завез Петр I?

Остановилась Екатерина также на очень скудных текстах для литературного чтения на русском языке для четвертого класса, которые не учат красоте и гармоничности русского языка.

На претензии Екатерины по всем этим недочетам в местном Минобразе ей ответили, что поиск ошибок в учебниках учениками… развивает у них креативное мышление!

Представляю, что сказал бы по этому поводу сатирик Михаил Задорнов…

«Что же делать? Если оставить все как есть, ребенок будет неверно усваивать материалы, — заметила активистка. — Самостоятельно задания ученик выполнить не может, у него поэтому понижается самооценка, появляется ложное понятие, что хорошо и что плохо».

В Минобразе молодой маме пообещали, что скоро будут новые учебники.

«Но если мы будем молчать, не попадут ли все эти ошибки и в новые учебники? И латышские дети пострадают так же, как и наши. Нужно пытаться привлекать и латышских родителей к этому», — пообещала Екатерина. И ведь она привлечет!

Ведущая собрания Юлия Сохина пояснила, что приведенные примеры — лишь малая толика, есть куда более вопиющие ошибки. Например, в группе «Шедевры латвийского образования» в Facebook родители тоже делятся перлами из учебников. По этой проблеме (чему и как учат наших детей) предстоит сделать экспертный анализ.

Многие выступавшие, к слову, подчеркивали, что учиться на латышском языке и учить латышский язык — это две совершенно разные ипостаси, которые в Латвии сознательно смешивают.

В республике после получения независимости перестали готовить учителей для русских школ, как и педагогов для детских садов нацменьшинств, к которым теперь относят русских и русскоязычных.

Так что русские преподаватели сродни могиканам. В бывших русских школах обучение давно уже ведется в пропорции 60% предметов — на латышском, остальные — на русском и иностранных языках. Но и эту билингвальную систему обучения, которую так нахваливали 20 лет назад чиновники Минобраза, сейчас тоже собираются похоронить.

С сентября 2019 года начнется полный переход лишь на госязык обучения. Демократия-с…

Дьери: «Русский — родной, латышский — второй»

Общественница, мама двух детей дошкольного возраста Инна Дьери рассказала о проблемах дошкольного образования, которое тоже переходит на латышский язык, хотя быть воспитателем и быть преподавателем латышского языка — это две разные профессии.

Сама Инна получила образование на трех языках: на русском училась в школе, на латышском — в вузе, на английском окончила магистратуру.

«В такой последовательности человек волен выбирать, а когда ему навязывают латышский язык извне, с такой массой реформ, которую навязывают нам, можно просто убить мотивацию к учебе у детей на корню», — высказала свою тревогу общественница.

Она подчеркнула, что педагоги в Латвии, к сожалению, связаны законом о лояльности, поэтому не готовы прийти и говорить о своих проблемах. Но вот в частных беседах охотно ими делятся.

Первое — это нехватка педагогов, средний возраст ныне работающих — за 50 лет, что означает, что через десять лет некому будет опекать и учить дошколят. То же самое и в средней школе. Молодежь не идет в профессию из-за низких зарплат.

При этом логопедов для русских детей не готовят. В реабилитационных центрах невозможно найти логопеда с русским языком. А от ребенка требуют теперь знания латышского уже к первому классу, указала Инна.

Русскоговорящим детям с логопедическими проблемами, а таких в Латвии более половины, пока они не освоят как следует русский язык, нельзя начинать учить другой язык, поделилась мнением специалистов общественница.

Она уверена: чтобы бороться с навязываемыми реформами, надо объединяться, подавать иски в Конституционный суд ЛР, выходить на улицы с массовыми протестами, иначе создается мнение, что люди всем довольны.

Выступившая затем Татьяна Жданок отметила: Инна Дьери закончила свой доклад слайдом о том, что мы хотим, чтобы наши дети знали латышский язык. Но главный принцип все равно один — учиться на родном языке, указала владеющая пятью языками и изучающая сейчас шестой лидер РСЛ.

И этот принцип подтвержден многими специалистами и их выводами. Так, еще 26 января 2018 года три специальных докладчика ООН обратились к правительству Латвии с выражением обеспокоенности по поводу рассматриваемой тогда в Сейме «школьной реформы» (весной 2018 года она была утверждена парламентариями и президентом. — Прим. ФАН).

«Еще на первом своем митинге 23 октября 2017 года мы выдвигали лозунг: «Русский — родной, латышский — второй». К слову, в учебниках латышского языка для русских школ в 1990-е годы он и самими издателями преподносился как второй язык.

Мы требуем, чтобы учебники были кардинально пересмотрены. Они составлены неквалифицированно», — подчеркнула Татьяна Жданок, имеющая 15-летний опыт преподавательской работы на кафедре математики Латвийского госуниверситета.

Неквалифицированно и тенденциозно, что проявляется в деталях. Так, лидер РСЛ привела, в частности, пример из учебника латышского языка для третьего класса школ нацменьшинств, где есть глава о том, как в разных странах отмечают зимние праздники. Ни слова о православном Рождестве, что было бы логично, зато — главка о Санта-Клаусе с Мадагаскара…

Ливчак: «Насильственная ассимиляция и насильственное отупление направлено против наших детей и русской общины Латвии»

Преподаватель химии из Даугавпилса (преимущественно русскоязычный город, второй по величине и значению в ЛР, в 230 км от Риги; до 1920 года — Двинск, до 1893 года — Динабург, в 1656–1667 годах — Борисоглебов, в русских летописях — Невгин. — Прим. ФАН) Александр Ливчак призвал добиваться всеми законными методами отмены вытеснения родного языка государственным.

Он, в частности, рассказал о своем опыте занятий химией (помимо школьной программы) «с заинтересованными детьми по хорошим российским учебникам» и сотрудничестве с химическим факультетом МГУ.

«Раз в год мы проходим своего рода независимый контроль, используя для этого латвийскую государственную олимпиаду по химии», — отметил учитель.

Его ученики 28 марта заняли одно первое место, два вторых и одно третье. Это результат эксперимента, насколько возможно плыть против течения, уточнил Ливчак.

«Насильственная ассимиляция и насильственное отупление, названное «реформой», направлено против наших детей, против наших семей и практически против русской общины Латвии, — заявил педагог. — Это не первая попытка ликвидировать русское образование в Латвии, но именно сейчас она оказалась относительно удачной, потому что сейчас антирусский тренд в мировой политике».

Поэтому очень важно образование в семье. Одним из выходов могут стать частные школы и репетиторы, хотя и частные школы, согласно реформе Минобразования, переводятся на госязык. Но в суде у защитников частных русских школ куда больше шансов отстоять билингвальное образование, нежели сделать это в государственных общеобразовательных школах, уточнил учитель химии.

Ливчак рассказал, что один из способов противостояния ассимиляции — это интернет-курсы на русском языке, которые разрабатываются в России, в частности, на платформе «Яндекс-класса».

Секретарь Латвийского комитета по правам человека, юрист Александр Кузьмин указал на очевидное, но для местных властей, видимо, невероятное.

«Если есть спрос на образование на родном языке, оно должно быть, это норма для Европы, тем более когда в Латвии 37% жителей считают русский родным. В любой другой европейской стране он был бы государственным».

Но даже в тех странах, где количество носителей негосударственного языка значительно меньше, чем в Латвии, обучение доступно на родном языке. В Испании — на каталанском, баскском, в Великобритании — на валлийском, в Германии — на датском и сорбском (славянское меньшинство в ФРГ. — Прим. ФАН), в Италии — на немецком и французском. Это характерно и для стран Восточной Европы, привел примеры правозащитник.

«Но это не только практика, но еще и заключения экспертов, педагогов о том, что учиться лучше на родном языке, — отметил Кузьмин. — Эта позиция выражена во многих документах ЮНЕСКО, в Гаагских рекомендациях ОБСЕ. В них речь идет не только о том, что это правильно и полезно, но и о том, что это право национальных меньшинств.

Это право закреплено и в юридически обязательных документах, конкретно — в Конвенции о защите национальных меньшинств. И обязанность законодателей — руководствоваться в первую очередь интересами детей, согласно другому документу, тоже ратифицированному Латвией, — это Конвенция ООН о правах ребенка. Это опровергает типичные утверждения, что образование лишь на одном языке — это нормально», — подвел вердикт правозащитник.

Плинер: «Латвийцы живут в государстве, пропитанном ложью…»

Доктор педагогики, президент фонда «Родители — детям» и депутат Сейма ЛР трех созывов Яков Плинер заявил, что латвийцы живут в государстве, пропитанном ложью, напомнив, что еще в программе Народного фронта Латвии в пункте 8.4 было записано: «НФЛ поддерживает право нацменьшинств получать среднее образование на родном языке».

«Конечно же, это была ложь, — подчеркнул Яков Гдальевич. — Русскую школу стали урезать, ущемлять уже с 1995 года (к сентябрю 1994 года с территории Латвии были окончательно выведены все российские военные части. — Прим. ФАН). А еще в восьмом сейме (2002 год) нынешний премьер Латвии, а тогда депутат Кришьянис Кариньш с парламентской трибуны призывал не финансировать школы, работающие не на латышском языке, и определял их существование в стране как чрезвычайную ситуацию.

Ложью является и стремление правящих партий с националистическим душком к интеграции общества. В реальной жизни все делается для ассимиляции русской, русскоговорящей общины».

Педагог с полувековым стажем (!) напомнил, что русское образование в Латвии имеет более чем двухвековую историю: это и Екатерининское училище, позже — Александровская гимназия, Ломоносовская гимназия, русские высшие университетские курсы и многие другие учебные заведения.

«Предки нынешних политиканов были умнее и честнее — 8 декабря 1919 года Народный совет Латвии принял закон об устройстве школ нацменьшинств. Он предоставлял право получать высшее образование на языке семьи и фактически определил право нацменьшинств на школьную автономию», — пояснил Плинер.

Он указал, что русские школы в Латвии работали и при диктаторе Ульманисе, и при Гитлере, и при Сталине, а при новой демократической республике их хотят полностью уничтожить.

«Позор!» — охарактеризовал происходящее заслуженный педагог.

В послевоенный советский период, как известно, среднее и высшее образование в Латвии можно было получить как на латышском, так и на русском языках. Никто латышские школы в русские не превращал.

Доктор педагогики напомнил об отсутствии квалифицированных учебников латышского и учителей для школ нацменьшинств, подчеркнув, что перевод лишь на латышский язык обучения низведет русскоговорящих детей на самый низ социальной лестницы.

Плинер призвал бороться с этим на всех уровнях, включая протестные акции и обращения в международные инстанции и суды.

Гапоненко: «Происходит незаметное расчеловечивание детей…»

Доктор экономики и преподаватель Александр Гапоненко остановился на той философии, которая закладывается, в частности, в учебники по социальным знаниям с третьего по первый классы, перечитав и русские, и латышские книжки.

«Основная тема учебников для третьего-четвертого класса о том, что нельзя курить, употреблять алкоголь, наркотики, — перечислил педагог. — Вроде бы абсолютно правильные соображения. Но эта тема идет постоянно, из года в год, с третьего по десятый класс, повторяется практически одно и то же, внимание детей привлекают к этим темам и как бы ориентируют к тому, что надо попробовать это запретное…»

От наркотиков переходят к противоположному полу, которым надо пользоваться для собственного удовольствия, используя контрацептивы, о чем детей информируют уже в пятом классе, рассказал Гапоненко.

«Семья перестает быть чем-то главным, происходит незаметное расчеловечивание детей…» — сделал невеселый вывод профессор.

Причем, как он отметил, это установки ЕС, на которые выделяются деньги, а содержание учебников не рассматривается специалистами и не обсуждается публично.

«О других учебниках уже говорилось, что они не дают целостной системы знаний. А делается это для того, чтобы вырастить из детей большинства жителей низкоквалифицированных наемных работников. За исключением небольшой части детей, которые будут учиться в эксклюзивных школах», — спрогнозировал проведший четыре месяца в Рижском централе во время предварительного заключения Гапоненко, обвиняемый в деятельности против государства и разжигании межнациональной розни.

Он, впрочем, подчеркнул, что это не только проблема русских, а проблема всех латвийцев.

«Поэтому об этом надо говорить с латышскими родителями, привлекать их внимание к тому, что хотят сделать из наших детей, — заметил доктор экономических наук. — Потому что противостоять этой махине, которая превращает детей в потребителей и рабочий скот для других стран, невозможно.

Просто родители-латыши отвлечены от сути происходящего борьбой с якобы плохими русскими, которые якобы не хотят учить язык государства. Выучил язык — и все будет хорошо. А что на этом языке нашим детям преподносится? Язычество в самой худшей форме».

А Елизавета Кривцова, юрист и депутат Юрмальской думы, в своем выступлении поведала об очевидном, но тщательно скрываемом.

«Как можно говорить, что цель — полностью перевести образование на латышский язык, и одновременно неограниченно использовать языки ЕС в учебном процессе? — спросила она риторически. — То есть вместе с поправками, согласно которым получать знания на русском в школах больше нельзя, приняты поправки, что на английском — хоть 90%…»

Поэтому, наверное, устав от всеобщего лицемерия властей, активист Штаба защиты русских школ Дмитрий Прокопенко во время выступлений у «свободного микрофона» предложил всем, кто был в зале и смотрел прямую трансляцию собрания в Facebook, перестать стесняться слова «русский» и голосовать за Русскую партию, так же как жители Финляндии, говорящие на шведском языке, не стесняются голосовать за шведскую.

«Мы же отстаиваем культуру, частью которой являемся, — резонно заметил Дмитрий. — Рига всегда была многонациональным городом, и русский язык здесь звучит более 300 лет. Почему же сейчас он должен перестать здесь звучать?»

Русская школа превращается, школа превращается, превращается школа… в латышскую

Людмила Ушакова, депутат думы городка Айзкраукле, что в 90 км от Риги, без экивоков назвала истинную цель «школьной реформы» — уничтожить образование в школах национальных меньшинств.

«И мы только вместе сможем помочь нашим детям, потому что я, как учитель с более чем 20-летним стажем, понимаю, что то, что делается, — это катастрофа, — заявила депутат. — В некогда русской школе Айзкраукле была когда-то тысяча учеников, сейчас осталось чуть более ста. Наше самоуправление приняло решение, что первый класс можно открыть только при наличии не менее 18 детей. Это означает, что будет только латышский класс».

А в Елгаве под завесой реорганизации тоже закрывают русскую школу — 2-ю. Власти самоуправления собираются объединить ее с 6-й, отправив на окраину города. На помещения 2-й, как рассказал соведущий собрания Андрей Пагор, положили глаз состоятельные родители государственной латышской гимназии…

Родители учеников провели митинг, собрали подписи, обратились в суд, но результат вряд ли будет в пользу русской школы. Летом, во время школьных каникул, по всей видимости, на «реорганизации» 2-й средней школы будет поставлена точка…

Вот и родитель из Лиепаи Евгений Каргин с горечью рассказал о том, что, как и в Елгаве, под видом объединения со 2-й средней школой в городе закрывается 12-я средняя русская школа. В освободившиеся помещения въедут начальные классы латышской школы, которая находится неподалеку.

Но есть в этом «темном царстве» новостей и «луч света» — русская онлайн-школа Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), о которой рассказал Вадим Гилис, председатель общества «Славия» из Резекне, что в 240 км от Риги. Речь об альтернативном дистанционном обучении.

Уроки отечественной истории, русского языка и литературы — безвозмездно от СПбГУ

«В прошлом году совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом была разработана программа онлайн-образования именно для русских детей в Латвии, — рассказал просветитель из латвийского региона Латгалия, населенного преимущественно русскоязычными жителями. — Проект назвали «Русская онлайн-школа Санкт-Петербургского госуниверситета». Первое занятие состоялось 8 декабря 2018 года».

Занятия проходят по субботам с 10 до 13 часов. В Резекне и Даугавпилсе занимаются вживую, когда дети находятся в классе, а на большом экране урок ведут педагоги СПбГУ. Первый час — урок отечественной истории, второй — русского языка и третий — русской литературы.

«Выбор для начала именно этих предметов ясен: это наша духовность, наше самосознание и наше понимание себя как людей, принадлежащих к великой русской культуре, — пояснил общественник.

— К моему большому удивлению, дети, которые пришли к нам, практически не знают отечественной истории. У них ее просто нет. Они что-то слышали про Рюрика, но ничего не знают ни про Ольгу, ни про просветителя Владимира».

Выступивший выразил надежду, что такими уроками тоже возможно повлиять на ситуацию в образовании. Он подчеркнул, преподаватели СПбГУ решили, что это будет безвозмездная помощь соотечественникам из Латвии.

И участвовать в этих занятиях может абсолютно любой желающий, где бы он в Латвии ни находился. Пока в онлайн-классе порядка 60–70 учеников 10–12 классов.

Вадим Гилис призвал заинтересованных людей присоединяться к проекту, тем более что знания даются бесплатно, но с открытым сердцем и большой душой, пообещав с сентября запуск программ и по точным наукам.

Эти программы разработаны Классическим лицеем при СПбГУ. Они пока также рассчитаны на старшеклассников, изучающих математику, физику, химию, биологию и географию.

Русских школьников тестируют на лояльность

Кроме принятой Вселатвийским родительским собранием резолюции, в которой, в частности, протестные акции были признаны основным инструментом воздействия на власть в целях сохранения обучения на родном языке, насторожиться заставило выступление одного из родителей — Сергея Иванса.

Он рассказал, что четыре года назад, когда его сын учился в восьмом классе 34-й рижской средней школы, совершенно случайно узнал об одной из тестовых работ, которую писал класс сына.

«Попросил директора дать ее мне, чтобы опубликовать, но мне отказали, так как это оказалось чуть ли не секретно. Когда я поинтересовался, в чем дело и кто разрабатывал вопросы к тесту, мне ответили, что студенты ЛГУ. Но поверьте — я сам отработал в системе МВД 25 лет, прошел Афганистан — это работа не ЛГУ, а намного серьезнее.

Поэтому обращаюсь к вам, чтобы вы, когда проходят подобные тестовые работы, с ними знакомились, чтобы нас потом не записали в какую-то колонну нелояльных», — предупредил афганец.

Конкретикой он делиться не стал, но объяснил, что вопросы сперва были шуточными, а потом пошли на политическую тему.

«Из 27 школьников из класса, где учился мой сын, все оказались нелояльными не только к системе образования, но и к правительству», — отметил родитель.

Конечно, в нелояльные записывать можно смело очень многих. Празднуешь 9 мая? Нелоялен. Хочешь учиться на родном языке? Тем более. Не любишь правительство? Кошмар! Вот только за что его любить, спросить надобно у тех сотен тысяч человек, которые покинули Латвию в поисках лучшей доли. И процент латышей среди них в последние годы лишь увеличивается.