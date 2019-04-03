Правительство РФ и нефтяники не договорились о фиксировании цен на бензин

Москва, 3 апреля. Кабинет министров России пока не продлил достигнутое в октябре соглашение с нефтяниками о ценах на бензин и дизельное топливо, срок действия договора истек 1 апреля. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Согласно данным издания, правительство на данный момент не представило нефтяникам проект и детали нового соглашения. Это должно произойти в начале апреля, но в Кабмине пока не определились, как будут компенсировать нефтяным предприятиям их выпадающую прибыль.

Отмечается, что заключенное в прошлом году соглашение больше не действует, и нефтяные компании могут повышать цены на автозаправочных станциях и на оптовом рынке без ограничений. Однако на деле резкого скачка цен не зафиксировано, указывает издание.

Документ между правительством и нефтяниками предусматривал сдерживание цен на бензин и дизельное топливо в первые три месяца текущего года.

Ранее сообщалось, что правительство не опасается роста стоимости топлива в России с 1 апреля, поскольку демпфирующий механизм работает эффективно, поэтому роста цен не предвидится.