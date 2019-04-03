Законопроект об усилении наказания за «пьяные» ДТП могут внести в ГД на следующей неделе

Москва, 3 апреля. Законопроект об усилении наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения могут внести на рассмотрение депутатов Госдумы уже на следующей неделе. Об этом сообщил один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Полагаю, на следующей неделе», — сказал Василий Пискарев, передает ТАСС.

Он отметил, что дата внесения законопроекта в Госдуму зависит от получения отзывов Верховного суда и Кабмина РФ. По словам парламентария, документы ожидаются уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в законопроекте речь идет об ужесточении максимальной санкции за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более человек. В законопроекте предлагается усилить наказание — срок лишения свободы за такое ДТП может составить до 15 лет лишения свободы.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что снижение потребления спиртных напитков в России связано в том числе с распространением автомобилей. По его словам, всеобщая автомобилизация привела к снижению потребления алкоголя в России, так как автомобилисты осознают степень своей ответственности за жизни других людей на дорогах.