Киев, 3 апреля. Центризбирком Украины обработал 99,88% протоколов по итогам выборов главы государства. Согласно данным, на первом месте находится актер и шоумен Владимир Зеленский, за которого отдали голоса 30,23% украинцев.

На втором месте — действующий руководитель страны Петр Порошенко с 15,95%. Далее идет кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,39% набранных голосов. На четвертом месте — представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 11,67%. В пятерку попал и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, у которого 6,91%.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка на президентских выборах превысила 45%. Наиболее активны были избиратели в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях. В Центризбиркоме отметили, что серьезных нарушений о время голосования зафиксировано не было. По данным МВД Украины, полиция получили более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе выборов.