Отмена бумажной версии СНИЛС упростит получение госуслуг для россиян

Отмена бумажной версии СНИЛС упростит получение сведений и услуг от государства, считает руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов. Так аналитик оценил инициативу Пенсионного фонда России о переводе в «цифру» страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в котором содержится СНИЛС.

Как рассказали в ПФР, теперь информация о страховом номере индивидуального лицевого счета будет храниться только в электронном виде, а бумажное удостоверение выдаваться не будет. При этом с помощью электронной версии документа можно будет получать все необходимые услуги.

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР. При этом нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении», — сообщили в ведомстве.

Ранее выданные страховые свидетельства будут по-прежнему действительны, и обменивать их не нужно. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов, «для начала необходимо понять, в какие сроки инициатива будет реализована и только потом станет понятно, как на нее отреагируют рядовые граждане».

«Это переход на так называемую реестровую модель, когда информация, хранящаяся в электронных базах данных, становится первичной, а бумажные документы являются второстепенными и уходят в прошлое. Так уже некоторое время работает Росреестр: у них основным источником юридически значимой информации о собственности на объект недвижимости является запись в базах данных, а бумажное свидетельство о собственности, которое они выдают, это так, для информации», — говорит эксперт.

При этом переход документации к реестровой модели запланирован по всем направлениям, что соотносится с планами государства по построению проекта «цифровая экономика».

«Это будет создано везде, где мы сталкиваемся с разного рода бумажными подтверждениями каких-то прав. Рассуждая о том, как это затронет рядовых граждан, можно прийти к выводу, что не все и не сразу эти нововведения примут. В любом случае, я думаю, процесс будет достаточно долгий и все желающие смогут получить какие-то бумажные документы, если отправят соответствующий запрос», — продолжает собеседник ФАН.

Эксперт считает, что массовый переход страны на электронный документооборот назрел уже давно и сейчас мы видим активные шаги в этом направлении. Тем не менее, пока все только начинается, государству приходится прилагать достаточно много усилий для того, чтобы создаваемые реестры и базы данных многократно дублировались и сохранялись.

«Все только прорабатывается и властям нельзя допускать потери баз данных, иначе мы все окажемся без своей собственности или без своих пенсионных прав. При условии сохранности информации, это (переход на цифровые версии документов — Прим. ФАН) значительно упростит получение сведений и услуг от государства и от тех организаций, которые так или иначе завязаны на СНИЛС», — заключил эксперт.

Напомним, политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал планы по введению в России электронных паспортов в 2024 году.