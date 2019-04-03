Hyundai представила хэтчбек i30 с «салоном будущего»

Сеул, 3 апреля. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек i30 с «салоном будущего», который оснащен 3D-приборкой и сенсорным рулем.

Как подчеркнули в компании, новый концепт должен показать, что передовые технологии не являются прерогативой дорогих автомобилей премиум-класса. За основную идею разработчики нового Hyundai i30 взяли идею о максимальном сокращение физических органов управления.

Руль хэтчбека получил сразу два сенсорных дисплея, которые водитель может настраивать и назначать на конкретную область желаемое действие. Отмечается, что сенсорные панели имеют обратную тактильную связь.

Отдельного внимания заслуживает и приборная панель с 3D-эффектом. Две части многослойного дисплея расположены на расстоянии шесть миллиметров друг от друга, благодаря чему и достигается трехмерный эффект.

Эксперты Hyundai уверяют, что это позволит увеличить безопасность управления автомобилем. Они поясняют, что самая важная и необходимая при вождении информация будет отображаться на переднем дисплее, привлекая внимание водителя. Мнение разработчиков поддержали специалисты Вюрцбургского института безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие Ford Sollers к концу июня текущего года завершит производство легковых автомобилей и закроет два автомобильных завода в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» в городе Елабуга, пишет «Газета.ru».