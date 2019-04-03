Министры без портфелей, или Как сотрудники ФБК собираются обустроить Россию

Наталья Шилова, героиня фейкового расследования ФБК о проблемах школьного питания в Москве, рассказала об имперских амбициях блогера Навального. Алексей Анатольевич грезит президентством, а сотрудникам штаба обещает министерские должности. Разбираемся, как мог бы выглядеть кабинет министров в «прекрасной России будущего».

Когда Навальный уговаривал Шилову оклеветать компанию «Конкорд» и ее руководителя Евгения Пригожина, он уверил ее в том, что в 2024 году станет президентом, всех его сторонников ждет безбедная жизнь, а сотрудников ФБК — министерские портфели. Только вот нужно ли России такое правительство? Судите сами.

Любовь Соболь — «премьер-министр»

Юрист ФБК, за плечами которой ни одного выигранного дела. Для повышения собственной узнаваемости организовала кампанию против систем питания в московских школах. Последняя акция Соболь — одиночные пикеты у московских школ и детских садов. Демонстрантов, изображавших рассерженных родителей, Соболь наняла, но проинструктировать их забыла. Поэтому на вопросы местного активиста о том, кто они и зачем стоят около школ, пикетчики ответить не смогли. Кстати, крестовый поход против «Конкорда» начался после того, как Любовь Эдуардовна потребовала у главы компании Евгения Пригожина 300 миллионов рублей. Он отказался. Нападки на «Конкорд» многократно усилились.

Помимо шантажа, подкупа и организации травли, Соболь активно занимается раскруткой YouTube-канала, который, правда, мало кто смотрит. В общем, круг интересов юриста ФБК довольно обширен. Должность премьер-министра ей отлично подойдет. В талантах Соболь сомневается политолог, кандидат философских наук, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

«Имидж ФБК как организации формировался на пустом месте, абсолютно то же самое можно сказать и о Соболь. Она не обладает ни весомой политической позицией, ни квалифицированными знаниями. Все это отдаленно напоминает какие-то сектантские организации, которые пытаются убедить общественность в откровенно абсурдных вещах, не имеющих под собой никакого основания», — уверен Киреев.

Леонид Волков — «министр иностранных дел»

Волков подойдет на должность главы МИД РФ: он прекрасно владеет английским языком. Не зря же он учился в Йельском университете — лучшем вузе США. Цель образовательной программы, по которой учился Леонид, — подготовка политических лидеров прозападного толка. Учебу Волкова оплатил американский Национальный фонд в поддержку демократии, признанный в России иностранным агентом.

Правда, с дипломатическими способностями у Леонида беда. В феврале Волков назвал Высшую школу экономики «шарашкиной конторой», продающей студентам «чувство причастности к элитке». О том, что студенты либеральной ВШЭ чуть ли не главные сторонники Алексея Навального и ФБК, Волков запамятовал. Студенты обиделись, многие из них объявили, что больше Навальный от них поддержки не дождется. Волков перед ними так и не извинился. Остается надеяться, что к «западным партнерам» он проявит больше такта. Главред сайта PolitRussia Руслан Осташко Волкова во главе МИД РФ почему-то видеть не хочет.

«Если Волков станет главой МИД РФ, то Борис Джонсон (экс-министр иностранных дел Великобритании. — Прим. ФАН) нам покажется просто ангелом, воплощением дипломатичности и примером работы иностранного дипломата. Волков — это человек, который в разгар мэрской избирательной кампании Навального пошел в стриптиз-клуб. При этом он женат, у него есть ребенок. Мы можем себе представить, что в разгар президентской кампании глава МИД Сергей Лавров пойдет в стриптиз-клуб в каком-нибудь Нью-Йорке? Конечно, нет, такого просто быть не может. А в случае с Волковым это гарантировано или даже неизбежно. Он иначе не умеет», — сказал эксперт.

Кира Ярмыш — «министр просвещения»

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией славится избирательностью. Она готова давать комментарии исключительно «правильным», «рукопожатным» изданиям. Если коллективный оппозиционный обком то или иное СМИ не одобряет, поговорить с Ярмыш не получится. Телефонные звонки она сбрасывает, на смс-сообщения не отвечает.

С таким подходом министерство просвещения очень быстро превратится в министерство правды, а за любые высказывания, противоречащие основной «линии партии», последует наказание.

Депутат Евпаторийского городского совета, лидер движения «Чистый Интернет» Роман Волошин уверен: с таким подходом успешно в правительстве работать не получится.

«Когда человек даже в качестве пресс-секретаря так называемого ФБК не может показать себя ответственным и профессиональным, он вряд ли сможет себя проявить на более высоком посту. И уж тем более невозможно представить, что он принесет там хоть какую-нибудь пользу», — считает Волошин.

Николай Ляскин — «министр финансов»

Ляскин — лучший кандидат на пост главы Минфина, потому что умудряется заниматься коррупцией в Фонде борьбы с коррупцией. Во время мэрской компании Навального Ляскина обвинили в мошенничестве со средствами избирательного фонда. Пожертвования соратников Навального на избирательную компанию Ляскин присвоил себе.

Схема обогащения достойна поста министра финансов: Ляскин сначала перечислил на избирательную компанию один миллион рублей из собственных средств, а потом попросил неравнодушных граждан пополнить его «Яндекс-кошелек». Россияне пожертвовали Ляскину десять миллионов рублей. Чистая прибыль, таким образом, составила девять миллионов рублей. Правительство нуждается в людях, способных создавать деньги из воздуха, а мало кто справляется с этой задачей лучше, чем Ляскин. Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев напоминает, что аферы для Ляскина — обычное дело.

«Насколько я понимаю, он неоднократно участвовал в аферах Навального, чтобы вымогать деньги с различных организаций и граждан. Все методы работы, которые использует Ляскин, абсолютно гангстерские. Если мы посмотрим фильмы про Аль Капоне, то увидим излюбленные приемы небезызвестного товарища — подкуп, шантаж, запугивания и махинации с избирательными счетами. Ну, словом, Чикаго 30-х годов. Конечно, никакой пост Ляскину не светит».

Алексей Навальный — «президент»

Необходимым политическим опытом для занятия главного государственного поста Алексей Анатольевич пока не обладает. В этом уверен писатель, переводчик, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Я не вижу в Навальном ни малейших административных, управленческих способностей. Вот если бы сначала возглавил город или область, где показал какие-то результаты, тогда о его политической карьере стоило бы поговорить. Но Навальный не управленец. Он по профессии «оппозиционер», — считает Пучков.

Зато Навальный обладает другим важным качеством — политической неприкосновенностью. Он регулярно призывает расправиться над блогерами и журналистами, фотографирующими его в общественных местах. В последний раз подобная акция закончилась плачевно: одному из журналистов соратники Навального разбили машину. Другим блогерам угрожали в социальных сетях.

Будем оптимистами: может быть, такое правительство пару лет продержится. Главное, не предлагать Михаилу Светову пост детского омбудсмена.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В феврале текущего года некоторые СМИ опубликовали большое интервью с бывшей сотрудницей ООО «Московский школьник» Натальей Шиловой. Она рассказала об ужасных условиях, в которых якобы производится питание для детей в Москве. Это «сенсационное расследование» затем было опубликовано в Telegram-канале скандального блогера Алексея Навального, который уже успел отметиться «расследованием» о компании предпринимателя Евгения Пригожина «Конкорд». Заявление Шиловой подкреплялось шокирующей информацией и фотографиями «ванны», в которой сотрудники «Московского школьника» якобы «мыли овощи» перед приготовлением пищи для детей.

Практически сразу после того, как «расследование» было опубликовано, исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев, который был возмущен клеветой Алексея Навального, организовал видеоэкскурсию, в ходе которой предприниматель доходчиво объяснил и показал, почему заявление Натальи Шиловой — откровенная и наглая ложь. Также оказалось, что одна из фотографий, которая использовалась ФБК, — старый мем.

Разоблачение этого фейка вынудило Алексея Навального удалить со своего сайта снимок того самого «умытаза» и подпись к нему, которая гласила, что в нем моют овощи и фрукты для детей столичных детсадов и школ на пищеблоке компании «Конкорд». Позднее Любовь Соболь пыталась оправдаться за откровенно лживую информацию о «Московском школьнике».

При этом автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!» в эксклюзивном комментарии ФАН прямым текстом заявил, что Навальный, Соболь и ФБК, по сути, выбросили Шилову как тряпку, когда в той отпала необходимость.

Не менее громкое «расследование» Любови Соболь до истории с «Московским школьником» было связано с комбинатом «Конкорд». Так, Соболь обвинила главу компании Евгения Пригожина в том, что из-за деятельности «Конкорда» якобы и заболели дети в школах и детских садах столицы. Любовь Соболь проигнорировала тот факт, что Роспотребнадзор уже давно провел расследование — виновником оказался производитель молочной продукции из Липецка.

19 февраля текущего года Евгений Пригожин рассказал о подробностях своей встречи с Алексеем Навальным, которая произошла в Санкт-Петербурге в начале февраля. Как оказалось, блогер требовал от предпринимателя 300 миллионов рублей за «закрытие скандала с питанием в школах Москвы». Позднее родители детей, которые заболели в декабре прошлого года в учебных заведениях Москвы, провели встречу с официальными представителями компании ООО «Вито-1». Родители смогли самостоятельно ознакомиться с результатами анализов. Представители компании, помимо всего прочего, рассказали, что Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения ведет собственное расследование.