СМИ сообщили об ужесточении условий использования подержанных самолетов в РФ

Москва, 3 апреля. Росавиация ужесточила условия эксплуатации в России подержанных самолетов иностранного производства. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

По данным газеты, в марте Росавиация приостановила эксплуатацию Boeing-777 авиаперевозчика Azur Air, затем допустила его, но с ограничениями, а также двух лайнеров компании Nordwind — Boeing-777, поступившего месяц назад, и Airbus-A330. Воздушные корабли зарегистрированы на Бермудских островах.

Согласно данным ведомства, причиной такого решения стали «несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в России, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфорту». Также, по данным газеты, было зафиксировано несоответствие аварийно-спасательных приборов стандартам безопасности производителя.

Как отмечает «КоммерсантЪ», ужесточение требований Росавиации является якобы попыткой стимулировать авиационные компании регистрировать лайнеры в отечественном реестре. Впрочем, в ведомстве отвергли такое предположение и подчеркнули, что 95% самолетов в России зарегистрированы в Британии (Бермудские острова) или Ирландии, а также странах-членах Североатлантического альянса.