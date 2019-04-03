Как, спасая дольщика, дать заработать банку. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель и общественный деятель Николай Стариков рассказывает об изменениях законодательства, которые, казалось бы, направлены на обеспечение защиты прав дольщиков. Но в действительности все не так просто, у инициативы есть конкретные интересанты. Подробнее — в нашем материале.

Летом 2019 года строительные кампании России должны начать работать по новым правилам. Цель нововведений, разумеется, была благой: защитить покупателя квартиры, сделать так, чтобы «обманутых дольщиков» не было.

Для этого меняется схема взаимодействия дольщика и застройщика. Теперь строители получат средства только в самом конце строительства, при передаче дома в эксплуатацию. До этого деньги покупателя квартиры кладутся в банк на специальный эскроу-счет, откуда перечисляются строителям по окончании стройки.

Казалось бы, правильная схема!

«С 1 июля 2019 года строительство многоэтажных домов должно осуществляться только посредством кредитования девелоперов уполномоченными банками по новой схеме с эскроу-счетами. Изменения в законодательстве вводятся с целью прекращения порочной практики появления большого количества обманутых дольщиков».

Но в том-то и дело, что это просто иллюзия. Под видом «спасения» и «защиты» дольщиков приняты такие правила, которые грозят уже летом 2019 года остановить, а затем и обанкротить львиную долю строительных компаний.

В чем же дело?

А дело в… банковском лобби.

Следите за руками. Сначала новый закон создавал систему взаимодействия между покупателем и застройщиком, как, например, в Германии. Здесь деньги дольщика кладутся в банк на специальный счет, куда при необходимости добавляются и средства банка (ипотека).

Так и у нас теперь так?

Так? Нет, не так. В Германии строители получают средства дольщика из банка по мере строительства, а у нас только после его окончания сразу всю сумму.

Сегодня строители очень любят деньги дольщиков по одной причине — они бесплатные. Более того, после их попадания на счет застройщика банк платит строительной кампании проценты.

Согласно новому закону, все будет не так!

Теперь банки будут получать проценты от строителя, который вынужден брать кредит на весь процесс постройки дома! Это миллиарды рублей. Свои средства в таких объемах мало у кого есть.

Теперь подчеркнем наиболее интересные моменты новой системы, которая, если ее не подкорректируют, очень быстро положит на лопатки значительную часть строительной отрасли. Работа по этой схеме, наоборот, приведет к массовому банкротству строительных кампаний и росту числа обманутых дольщиков! Напомню, что официальной причиной принятия нового закона стала именно забота о покупателе квартиры в строящемся доме. Так с водой грозят выплеснуть и ребенка…

1. Ранее строители финансировали свою работу частично бесплатными деньгами дольщика, частично своими деньгами и кредитами. Теперь они не получают денег дольщика весь период строительства. Значит, им нужны кредиты в куда большем размере. Кто получит выгоду от этого? Банки! Покупатели квартир получат увеличение их стоимости.

2. Покупатель квартиры, заключив договор с застройщиком, кладет свои деньги на эскроу-счет. Эти средства плюс деньги на ипотеку лежат на счете до получения квартиры дольщиком. При этом никаких процентов банк ему не платит, спокойно используя эти средства бесплатно! Кто получил выгоду? Банки!

3. По сути, теперь банк, получив бесплатные деньги дольщика, ими же и дает кредит строителю! Тут вообще «красиво» — те же деньги ранее лежали на счету строителя, и банк платил ему проценты. Теперь проценты получает от строителя сам банк, а средства, по сути, те же самые. Кто получил выгоду? Банки!

4. Одобряя ипотеку, банк на самом деле не отдает ни копейки строителям, зато проценты с покупателя квартиры за ипотечный кредит начинает получать сразу. Кто получил выгоду? Банки!

Уже этих фактов достаточно, чтобы понять, в чьих интересах писался данный закон!

Возникает вопрос: что делать?

Ответы у строителей есть. Нужно сделать так, как это сделано «там», в той же Германии. Средства дольщика с эскроу-счета поступают к строителю по мере выполнения строительных работ. Сделал 20% — получил 20%. Следит за этим сам дольщик и банк. Откладывать получение всех денег дольщика на самый конец строительства это значит помогать банкирам «рубить» проценты и ставить строителей на грань банкротства. Причем почти всех сразу.

Это первое, что просят строители. Без этого им просто не выжить.

Ну а если вы еще сомневаетесь, что именно банковское лобби стоит за принятием такой формы закона, просто задайте себе вопрос: а что будет с компанией, которая начала строить несколько домов и которой банк просто не дал кредит на строительство некоторых из них?

Деньги дольщиков на эскроу-счетах, а строить дом не на что — кредит не дали. А налоги платить надо, а зарплату платить надо. А если стройка встанет, то лишишься репутации и вообще не получишь денег от банкиров на будущие и потеряешь на другие текущие проекты.

Так кто теперь будет главным в строительной отрасли?

Банки. Они и ранее играли огромную роль.

Теперь о том, кто в доме хозяин, заявляется совершенно открыто.

И наконец, самое важное. Исправить недочеты закона еще можно успеть! До 1 июля еще есть время.