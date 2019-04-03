Эксперты сообщили о росте средней зарплаты в России

Москва, 3 апреля. Средняя зарплата по России выросла на 5,5% по итогам первого квартала 2019 года, выяснили эксперты сервиса для размещения объявлений «Авито».

Согласно проведенному анализу, средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5% за год и снизилась на 0,5% за квартал, остановившись на отметке в 36,6 тысяч рублей в месяц. В сообщении подчеркивается, что работодатель поднял оклады в крупных городах от 3,2% до 9,5%, передает РИА Новости

Самыми востребованными в первом квартале текущего года оказались продавцы, производственники, перевозчики, строители и работники автобизнеса (66% от всех актуальных вакансий), а самыми популярными по запросам стали вакансии, связанные со сферами продаж, транспорта и логистики, строительства, производства (70,3% всех запросов).

Среди 23 крупных городов в первом квартале 2019 года самая высокая зарплата была предложена в Москве — 53,3 тысячи рублей в месяц, на втором месте расположился Санкт-Петербурге с 46,1 тысячей рублей, тройку лидеров замыкают Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар (36,9 тысячи рублей). Самая низкая заработная плата в Волгограде (28,6 тысячи рублей), в Барнауле (29,2 тысячи рублей) и в Саратове и Тольятти (29,9 тысячи рублей).

Напомним, эксперты портала HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России, среди них event-директор, разработчик ПО, юрисконсульт, главный бухгалтер и специалист по логистике. К примеру, заработная плата генерального директора IT-компании в Москве может составлять порядка 450 тысяч рублей до вычета НДФЛ.