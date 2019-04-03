Уголовное дело возбуждено против мэра Евпатории

Москва, 3 апреля. Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Отмечается, что политика подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Сейчас силовики проводят обыски на работе у руководителя и дома. Ранее градоначальник Евпатории Филонов сообщил, что Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть договор с ним на фоне конфликта интересов при назначении руководителя одного из муниципальных учреждений.

Согласно информации местных СМИ, прокуратура обратилась в суд после решения Филонова назначить директором одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской супруги. Суд вынес решение об увольнении Филонова.

Напомним, Филонов руководил городом с ноября 2014 года.