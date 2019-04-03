Ляшко обнародовал в Facebook номера телефонов Зеленского и Коломойского

Киев, 3 апреля. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что сотрудник украинского телевизионного канал «1+1» обнародовал номер его мобильного телефона и в ответ разместил на своей странице в социальной сети Facebook номера гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, бизнесмена Игоря Коломойского и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Какая-то идиотка с «1+1» слила мой номер телефона. Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР», — пожаловался депутат Рады.

Ляшко признался, что ему придется поменять номер, которым он пользуется в течение 20 лет. Кроме того, лидер «Радикальной партии» предложил желающим поговорить с Коломойским, Зеленским и Ткаченко.

«Кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко — вот их телефоны», — написал украинский депутат.

При этом Ляшко опубликовал скрины из мессенджеров Зеленского, Коломойского и Ткаченко с номерами их телефонов.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. По последним данным центральной избирательной комиссии, ни один кандидат не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов украинских избирателей. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем будут участвовать юморист и артист Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что подал иск в суд на киевский канал «1+1» якобы из-за «распространения поддельной информации». Группа «1+1 медиа» в ответ сообщила, что распространенные данные о Порошенко подкреплены доказательствами и расценивает планы президента обратиться в суд как давление на СМИ.