Аэропорт в Дании начал называть Киев «правильно»

Киев, 3 апреля. Второй по величине аэропорт Дании «Биллунн» изменил написание названия Киева с Kiev на Kyiv, передает пресс-служба посольства Украины в Дании.

«Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов, — подчеркивается в ответе аэропорта на имя посла Украины в Дании Михаила Видойника.

В сообщении отмечается, что в расписании рейсов воздушной гавани пишется, к примеру, не København, а Copenhagen, а использование написания Kiev — «простая ошибка», которую в настоящее время исправили.

«То, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс, было ошибкой . Сейчас она исправлена», — отмечается в ответе воздушной гавани.

Отметим, украинцы пишут название своей столицы как Київ и считают правильным вариантом написания латиницей Kyiv, однако используется «обрусевший» вариант Kiev. Ранее МИД страны обратилось к англоязычным СМИ с просьбой правильно писать в статьях названия украинских городов.

В соцсетях даже был запущен хэштег #KyivNotKiev, его увидели около пяти миллионов пользователей. Интересно, что жесткой политики в отношении употребления украинских топонимов (название какого-либо географического объекта) нет, их употребляют ситуативно и чаще всего транскрибируют на английский с русского языка.

Ранее сообщалось, что крупнейший авиаперевозчик Украины (МАУ) отказался исправить написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.