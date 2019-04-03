В Госдуме назвали «ребячеством» «пакет мер» НАТО в отношении России в Черном море

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон пообещала, что Североатлантический альянс обеспечит беспрепятственный проход украинских судов через Керченский пролив в рамках «пакета мер» в отношении России в Черном море. Первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин назвал слова дипломата ребячеством.

«Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив», — заявила Хатчисон.

Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей исключил агрессию НАТО против кораблей Черноморского флота и пограничников в том случае, если украинские суда нарушат границу и ФСБ обязана будет выполнить свой долг и задержать их.

«Я не допускаю никаких провокаций, потому что это грозило бы очень серьезными последствиями. Ни один корабль, ни одно государство блока НАТО, включая США, не решится вступить в открытое противостояние с Российской Федерацией», — говорит парламентарий.

Демарш НАТО вызвал у него недоумение. Согласно действующему законодательству, проход Керченского пролива четко определен.

«Я не знаю, каким образом Альянс планирует обеспечить проход украинских судов. Керченский пролив на сегодняшний момент является объектом, который на законных основаниях находится под полным контролем Российской Федерации. Так что это примерно то же самое, если бы Соединенные Штаты или блок НАТО наделили себя правом обеспечивать беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы», — отмечает депутат ГД.

Нарушение существующего регламента может привести к тому, что Россия вообще перекроет пролив, отметил парламентарий. Также он напомнил руководству Альянса о единственном условии прохода иностранных судов через Керченский пролив.

«В случае появления каких-либо дефектов конструкций Крымского моста, в случае непредвиденных обстоятельств через Керченский пролив вообще никто не сможет пройти. Единственное, что может помочь беспрепятственно пройти, — это неукоснительное соблюдение всех требований, которые обозначает Россия. Эти требования не просто капризы — они обеспечивают безопасность. Этот пролив имеет свой определенный фарватер. На судне, которое подало заявку для прохождения, должен находиться лоцман», — перечисляет российский политик.

В заключение член нижней палаты парламента добавил, что заявление представителя НАТО вызывает у него смех.