Росконтроль назвал марки худшего куриного фарша

Москва, 3 апреля. Сотрудники Росконтроля проверили куриный фарш на российских прилавках и назвали худшие марки этого продукта. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в рамках исследования эксперты проверили фарш пяти брендов, среди которых — «Рококо», «Петелинка», «Троекурово», «Каждый день», а также «Моссельпром». По окончании проверки сотрудники Росконтроля установили, что ни одна из этих марок не соответствует требованиям.

По словам специалистов, в перечень товаров с замечаниями был включен куриный фарш брендов «Рококо» и «Петелинка». Первый отвечает требованиям качества, но имеет незначительные нарушения требований безопасности. Фарш «Петелинки» безопасен по микробиологическим критериям, но содержит антибиотики.

Три другие марки куриного фарша по результатам проверки были занесены в черный список. В продукции брендов «Каждый день» и «Моссельпром» были найдены сальмонеллы и листерии, также в образцах увеличен показатель микробной обсемененности.

Накануне Росконтроль провел исследование качества и безопасности говяжьей тушенки, которая продается в российских магазинах. Для анализа продукции были выбраны образцы тушенки известных марок: «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод», «Добротный продукт».