Саакашвили назвал условие возвращения на Украину

Тбилиси, 3 апреля. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину. Об этом он заявил в интервью телекомпании Rustavi2.

Саакашвили назвал условие возвращения: он приедет на Украину в случае, если во втором туре президентских выборов этой страны победит шоумен Владимир Зеленский. Бывший президент Грузии считает, что «фактически на Украине произошла революция». Он выразил уверенность, что Зеленский одержит победу во втором туре президентской гонки.

«Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство», — цитирует слова Саакашвили «Интерфакс».

В интервью он также заявил, что его дальнейшие планы связаны с Грузией.

Ранее Михаил Саакашвили отмечал, что был готов посетить Украину сразу же после выборов в случае, если бы Петр Порошенко не прошел во второй тур. Это означало бы, что изданный украинским президентом приказ не пропускать Саакашвили на территорию страны утратил силу. Бывший глава Одесской области отмечал, что хочет снова увидеть Киев и Одессу, встретиться со своими друзьями.

Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. Во второй тур выборов вышли действующий глава Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Кандидаты на пост президента Украины могут встретиться на дебатах: в штабе Зеленского подтвердили, что он готов к такой встрече с Порошенко. Действующий президент Украины баллотируется на второй срок.