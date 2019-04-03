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Около 800 человек эвакуировали из-за пожара в школе Красноярска

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Около 800 человек эвакуировали из-за пожара в школе Красноярска

Красноярск, 3 апреля. Около 800 учеников и преподавателей эвакуировали из школы в Красноярске в среду из-за пожара. Соответствующую информацию передает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в школе на улице Красной Армии поступило в экстренные службы 3 апреля в 11.11. Пламя охватило территорию площадью порядка 20 квадратных метров. На место незамедлительно выехали пожарные в составе 41 сотрудника МЧС и 11 единиц спецтехники.

Пожар удалось локализовать в 11.35. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Самостоятельно эвакуировались 715 учащихся и 64 человека персонала.

Ранее сообщалось, что два деревянных корпуса загорелись на территории детского оздоровительного лагеря «Океан» в Хабаровском крае.

Автор: Сергей Петров
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