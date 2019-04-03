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Россия

В России хотят ввести административную ответственность за видеосъемку в кинозале

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В России хотят ввести административную ответственность за видеосъемку в кинозале

Москва, 3 апреля. МВД уведомило министерство культуры России о возможности введения административной ответственности за незаконную съемку при демонстрации фильмов в кинозалах. Об этом рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Как говорится в сообщении, 29 марта МВД России направило в Минкультуры РФ информацию о том, что за съемку при демонстрации фильмов может быть применена административная ответственность, согласно 1.3 КоАП.

В МВД уточнили, что соответствующий запрет необходимо закрепить в специальном федеральном законодательстве. Для этого, как пишет ТАСС, Минкультуры совместно с МВД поручено проработать вопрос об административной ответственности за незаконную съемку во время демонстрации фильмов в кинозалах. Это необходимо сделать до 15 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что ежегодный ущерб, наносимый российской киноиндустрии пиратским контентом в Сети, составляет от 40 до 70 миллиардов рублей.

В России хотят ввести административную ответственность за видеосъемку в кинозале

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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