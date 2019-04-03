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Apple проиграла иск о рекламном слогане к швейцарскому бренду Swatch

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Apple проиграла иск о рекламном слогане к швейцарскому бренду Swatch

Москва, 3 апреля. Американская корпорация Apple проиграла суд швейцарскому бренду Swatch по иску об использовании рекламного слогана.

Как пишет Reuters, Apple подала иск на швейцарского производителя из-за рекламного слогана Think Different. Американская компания считает, что Swatch взяла именно эти слова за основу рекламы часов Bellamy, оснащенных NFC-модулем и имеющих возможность производить бесконтактные платежи.

В швейцарской компании заявили, что рекламный слоган производителя iPhone не был известен в Швейцарии, поэтому не него не может распространяться защита авторских прав и товарных знаков. Суд не удовлетворил иск Apple, встав на сторону Swatch.

Ранее сообщалось, что Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства AirPower.

Автор: Сергей Петров
Источник: Reuters
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