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Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

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Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Москва, 3 апреля. Спортивный комментатор Василий Уткин, на которого накануне напали в российской столице, рассказал о своем состоянии. По словам журналиста, «все под контролем». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

«Не стоит за меня беспокоиться, все под контролем», — написал он.

Как ранее сообщал «Ридус», неизвестный распылил содержимое баллончика в лицо телевизионного комментатора Уткина в российской столице.

По словам журналиста, нападение совершил молодой парень перед выходом из «Локо-Спорт» возле его автомобиля.

«Это «черемуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила», — передавал «Царьград» слова Уткина.

При этом комментатор предположил, что нападение могли совершить только два человека, но не уточнил, кто именно.

Автор: Сергей Петров
Источник: Instagram
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