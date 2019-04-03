Мужчина с ножом напал на школьников в Китае, есть жертвы

Москва, 3 апреля. Вооруженный ножом мужчина напал на учеников начальной школы на юго-востоке Китая. Соответствующую информацию передает Центральное телевидение Китая.

Житель провинции Хунань по неустановленным на данный момент причинам напал на учеников начальной школы Нинъюань городского округа Юнчжоу в среду около 17.20 по местному времени. Мужчину задержали на месте.

Известно, что два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до прибытия сотрудников скорой помощи, еще двое пострадали, их незамедлительно госпитализировали.

Напомним, неизвестный с ножом совершил серию нападений на прохожих в Лондоне, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.