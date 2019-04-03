Названы наименее криминальные регионы России в 2018 году

Москва, 3 апреля. СМИ выяснили, какие регионы России являются наименее криминальными. Журналисты RT составили соответствующий рейтинг, основой которого стали данные МВД об уровне преступности в 2018 году.

Первую строчку рейтинга занимает Чукотка: в этом регионе были зарегистрированы всего 748 преступлений в прошлом году. На втором месте — Ненецкий автономный округ, где были выявлены 857 преступлений. Третье место заняла Ингушетия — показатель составил 1,6 тысячи преступлений.

В Калмыкии были выявлены 2,7 тысячи преступлений, в Магаданской области — 2,9 тысячи преступлений.

Наибольшее число преступлений в 2018 году было выявлено в Москве: свыше 140 тысяч. Как передает издание, в число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений также вошли Московская область, Краснодарский край, Челябинская область и Башкирия.

Всего в 2018 году в России были зарегистрированы 1,9 миллиона преступлений. Показатель снизился на 3,3% по сравнению с 2017 годом.