Соловьев ответил украинскому эксперту, пригрозившему России кораблями НАТО

Москва, 3 апреля. Украинский эксперт Вячеслав Ковтун пригрозил России проходом кораблей НАТО в Азовском море. Телеведущий Владимир Соловьев объяснил невозможность подобных действий.

Ковтун в программе «Кто против?» на телеканале «Россия-1» призвал Москву «ждать новых гостей» в Керченском проливе в лице украинских моряков. Писатель и телеведущий Соловьев напомнил ему, что после прекращения действия договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией статус Азовского моря потерял определенность из-за того, что соответствующий документ базировался на соглашении Москвы и Киева.

«Рухнул фундамент – упадут и этажи. И мы скажем: пошли вон», — сказал ведущий.

Соловьев преподал урок географии украинцу Ковтуну, пригрозившему РФ кораблями НАТО. Он попросил показать карту Азовского моря на экране. Он уточнил у украинского эксперта, как корабли ВМС Украины могут пройти по морю без нарушения государственных границы России. Ковтун ответил, что вместо украинских военных кораблей, в Керченский пролив войдут военные суда НАТО. На что Соловьев указал ему на прецедент черноморских проливов.

«Если ты с нами не дружишь, то у вас проблемы: когда вы проплываете, с двух сторон у вас берега России», — подчеркнул он.

На что Ковтун пытался возразить тем, что Запад не признает вхождение Крыма в состав России. Соловьев добавил, что НАТО не будет «воевать за это».

«Они не попрут. А что до сих пор нет ни одного? И как они войдут под мостом, на бок лягут?» — резюмировал он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело. Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Однако попытки Москвы вынести на международную повестку обсуждение событий в Керченском проливе не увенчались успехом: члены Совбеза ООН заблокировали предложение российской делегации без объяснения причин.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.