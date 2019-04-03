Силовики нагрянули с обысками в кабинет мэра Евпатории

Евпатория, 3 апреля. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании администрации Евпатории и кабинете мэра Андрея Филонова, которого накануне уволил местный суд. Об этом в среду рассказала ТАСС руководитель муниципального образования и председатель городского совета Олеся Харитоненко.

Ранее градоначальник Евпатории Филонов сообщил, что Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть договор с ним на фоне конфликта интересов при назначении руководителя одного из муниципальных учреждений.

Согласно информации местных СМИ, прокуратура обратилась в суд после решения Филонова назначить директором одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской супруги.

«Силовики проводят обыски в администрации и в кабинете мэра», — сообщил источник агентства.

По данным РИА Новости, уголовное производство открыто следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении мэра Евпатории.

Напомним, Филонов возглавляет администрацию города в течение почти пяти лет — с ноября 2014 года.