Эксперты назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России

Москва, 3 апреля. В Российском центре содействия молодежному предпринимательству назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Роспредприниматель».

Как уточнили в организации, он составляет 27-28 лет. Согласно статистике всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», который был проведен в 2018 году, наиболее популярными сферами для бизнеса молодежи являются сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Как пишет RT, в 2018 году в России насчитывалось около 12 тысяч бизнесменов до 20 лет. Больше всего молодых бизнесменов живут в Москве, Челябинской области, Подмосковье, Пермском крае и Петербурге.

Ранее Forbes включил двоих россиян в список молодых и успешных бизнесменов. В рядах молодых и богатых оказались два представителя России — Артем Голдман и Виталий Бутерин.