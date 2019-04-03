СМИ сообщили о новых подробностях крушения Boeing-737 MAX в Эфиопии

Вашингтон, 3 апреля. Пилоты самолета Boeing-737 MAX, разбившегося в прошлом месяце в Эфиопии, с самого начала предприняли аварийные действия для того, чтобы отключить автоматическую систему управления полетом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

К таким выводам пришли эксперты по окончании исследования бортовых самописцев. Отмечается, что члены экипажа пытались исправить ситуацию, однако не сумели восстановить контроль над воздушным судном после отключения системы.

Как сообщала «Газета.Ru», 10 марта Boeing-737 MAX авиационного перевозчика Ethiopian Airlines рухнул в Эфиопии через шесть минут после взлета. На борту самолета было 157 человек — все они погибли.

Позднее сообщалось, что у авиакомпании был симулятор для отработки полетов на самолете Boeing-737 Max 8, но пилот лайнера, потерпевшего крушение, не прибегал к тренировкам на нем. Отмечалось, что у летчика было 8 тыс. летных часов.

Ранее информационное агентство НСН сообщало, что сразу после трагедии в Эфиопии экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич призвал Россию отказаться от полетов на этом типе самолета и назвал систему управления слабым местом Boeing-737.