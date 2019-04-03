Ford представил новый кроссовер Kuga

Вашингтон, 3 апреля. Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что новинка получила дизайн в стиле Focus.

У нее полностью переработанный салон с «шайбой» селектора КПП и цифровой приборной панелью. Как объяснили специалисты, Ford Kuga разработан на модульной платформе C2, ранее она была использована в «четвертом» Focus. При этом новое шасси позволило снизить массу автомобиля на 90 килограммов.

Оснащение кроссовера включает цифровую приборную панель, проекционный дисплей, мультимедийный комплекс с «парящим» сенсорным дисплеем. Кроме того, в нем есть беспроводная зарядка для гаджетов, автомобильный парковщик, система предотвращения фронтальных столкновений и функция помощи при выезде с парковки задним ходом.

Ранее первые фото обновленного Ford Kuga 2020 опубликованы в Сети. Стоит отметить, что нынешнее поколение кроссоверов Kuga производится в России с 2013 года. В настоящее время цена нового Ford Kuga в базовой комплектации на российском рынке составляет порядка 1,5 миллиона рублей.