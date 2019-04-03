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В США арестована проникнувшая в резиденцию Трампа китаянка

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В США арестована проникнувшая в резиденцию Трампа китаянка

Вашингтон, 3 апреля. Женщина, имевшая при себе два китайских паспорта, незаконно проникла на территорию поместья американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Отмечается, что инцидент произошел 30 марта. Женщина по имени Юцьзин Чжан, сделав вид, что не знает английского языка, убедила охрану в том, что она якобы является родственницей одного из членов закрытого одноименного клуба. На контрольно-пропускном пункте Мар-а-Даго ее пропустили на территорию поместья. Она была доставлена в зону приема, после чего злоумышленница заявила, что прибыла для участия в мероприятии Китайско-американской ассоциации под патронажем ООН. Проведение этого мероприятия запланировано не было.

Как передает телеканал NBC, охранники вывели женщину за территорию резиденции. Она на английском языке объяснила им, что хотела обсудить с кем-то из семьи Трампа китайско-американские международные экономические отношения.

В США арестована проникнувшая в резиденцию Трампа китаянка

 

Автор: Алия Садыкова
Источник: NBC
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