В Китае построят крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Пекин, 3 апреля. Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua. Отмечается, что плавучее средство будет способно перевозить до 270 тысяч кубометров газа.

Проектировать танкер поможет Норвегия. Как пишет ТАСС, Китай нуждается в природном газе для своей энергетики. В стране были созданы около 20 терминалов с пропускной способностью 80 миллионов тонн для его активной закупки.

Ранее сообщалось, что Россия побеждает США в борьбе за китайский газовый рынок. США пытаются продавить заключение долгосрочных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Если американцы добьются своего, то массовые поставки могут начаться в 2023 году. Правда, для этого потребуется строительство дополнительных СПГ-терминалов в Китае, что обойдется бюджету Поднебесной в три миллиарда долларов США.

На этом фоне глава Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ванг Йилин заявил, что газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ пойдет в Китай с восточносибирских месторождений, будет построен раньше срока на несколько недель.

По словам Йилина, спрос на природный газ в Китае очень высок, поэтому и новые российские поставки «без проблем» найдут покупателя.