Гуайдо допустил силовое противостояние власти со стороны оппозиции в случае своего ареста

Каракас, 3 апреля. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники начнут силовые акции протеста, в том случае, если полиция арестует его.

«Они думают, что нападение на нас положит конец надежде. У нас - сила народа, который полон решимости добиться прекращения узурпации», — написал Гуайдо в Twitter.

Отметим, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы 3 апреля рассмотрело вопрос о продолжении судебного процесса в отношении Гуайдо. Ранее представители Верховного суда страны заявили о необходимости лишить оппозиционера парламентской неприкосновенности, поскольку он нарушил запрет на выезд за пределы страны.

Эксперт по геополитике, академик РАЕН Константин Соколов заявил, что власти Боливарианской республики в правильное время решили лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности, поскольку венесуэльское общество выражает недовольство его безнаказанностью.

Напомним, что 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя «временным президентом» страны. В этот же день его признали США, Канада и ряд других стран. Законно избранный президент страны Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США». Он обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Мадуро поддержали Россия, Китай, Иран, Сирия, Турция, а также ряд других стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытались свергнуть президента Мадуро, однако их план провалился. Он подчеркнула, что Вашингтон подставил своих союзников в Латинской Европе и Западной Европе, которые «признали самозванца» и лишили себя дипломатического маневра.