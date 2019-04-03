СМИ сообщили об отказе «Победы» заменить Boeing на МС-21

Москва, 3 апреля. Отечественный лоукостер «Победа» не будет, как ожидалось ранее, эксплуатировать пассажирские лайнеры МС-21. Эту информацию подтвердил ТАСС источник, близкий к участнику совещания у вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Согласно информации источника, на эксплуатации нового самолета сфокусируется перевозчик «Аэрофлот», «Победа» продолжит выстраивать воздушный парк на платформе самолетов Boeing-737.

«Да, участники пришли к выводу, что на эксплуатации МС-21 сконцентрируется сам «Аэрофлот». Авиакомпания «Победа» будет эксплуатировать Boeing-737. Это позволит авиакомпании обеспечивать высокий налет», — указал источник агентства.

Как сообщалось ранее, правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) под руководством вице-премьера Юрия Борисова посоветовала «Победе» рассмотреть приобретение 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing-737 MAX, пишет «Царьград».

В настоящее время у российского лоукостера в воздушном парке 24 самолета Boeing-737 MAX.