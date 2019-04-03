В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Москва, 3 апреля. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что в целом по России специалисты фиксируют снижение активности эпидемии, сообщает ведомство.

В каком из регионов порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, не уточняется. За минувшую неделю в лабораторных условиях было обследовано почти семь тысяч человек. Эксперты подчеркнули, что больше всего распространялся вирус гриппа А(H1N1)09.

В январе 2019 года сообщалось, что в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. В республиках Саха (Якутия), Горный Алтай и Бурятия, Свердловской и Еврейской Автономной областях и Алтайском крае превышение эпидпорогов составило от 60% до более чем 100%.

В структуре положительных находок 35% составляли вирусы гриппа AH1N1 пандемического варианта 2009 года и 27% — вирусы гриппа AH3N2. Доля вирусов гриппа B не превышала 1%.