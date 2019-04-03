Трамп хочет использовать два слогана на выборах в 2020 году

Вашингтон, 3 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует использовать два слогана во время президентской кампании в будущем году. Об этом он рассказал на вечере в вашингтонском Национальном строительном музее.

Трамп напомнил о популярности и успешности девиза «Сделаем Америку вновь великой», который он использовал во время своей первой президентской кампании.

Рассказывая о президентской кампании в 2020 году, хозяин Белого дома думал о том, чтобы использовать новый слоган «Сохраним Америку великой», поскольку его администрация «уже сделала ее великой». После чего миллиардер попросил присутствующих в зале при помощи аплодисментов показать, какой из двух девизов им больше нравится, пишет «ФедералПресс».

Трамп пообещал определиться со слоганом в будущем, при этом американский лидер напомнил, что у бывшего кандидата в президенты Штатов Хиллари Клинтон было что-то вроде «держимся вместе».

«Или какая-то другая чушь», — посмеялся Трамп, рассказывая о слогане Клинтон.

Глава Белого дома также похвастался, что придумал слоган для своей кампании сам, передает телеканал «360».

Как сообщала «Газета.Ru», предвыборная кампания в Америке начнется в феврале 2020 года.