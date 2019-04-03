Суд запретил строительство завода по розливу воды на Байкале

Москва, 3 апреля. Арбитражный суд Иркутской области запретил предприятию ООО «АкваСиб» с китайским капиталом продолжать строительство на берегу озера Байкал завода по розливу бутилированной воды. Информация об этом содержится в материалах картотеки Арбитражного суда.

Отмечается, что суд запретил ООО «АкваСиб», а также другим предприятиям и лицам строить объекты на земельном участке на улице Кирова в рабочем поселке Култук Слюдянского района Иркутской области. Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как пишет издание «Аргументы и факты», «Аквасиб» начала строить завод в январе 2019 года. Объем инвестиций в предприятие составляет около 1,5 миллиарда рублей, проектная мощность — 190 миллионов литров в год.

Выяснилось, что экологическая экспертиза проекта строительства завода была проведена с нарушениями. Например, эксперты не учли, что строительство будет затрагивать болота, где во время перелета останавливаются редкие птицы.

Представители компании «Аквасиб» утверждают, что строят завод законно, а теперь оспорят решение суда. Строительство в поселке Култук началось в январе, основным владельцем «Аквасиба» является китайская компания.