Эксперты рассказали о взрыве в академии Можайского | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Взрыв в академии Можайского Эксперты рассказали новые подробности о взрыве в Петербургской академии имени Можайского. Согласно предварительным данным, бомбу — до 500 грамм в тротиловом эквиваленте — привел в действие часовой механизм. Напомним, взрыв произошел накануне в центральном корпусе здания и ранил четырех человек — один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Сейчас возбуждено уголовное дело о покушении на двух и более лиц общеопасным способом. О предполагаемых виновниках инцидента пока ничего не известно.

США договорились с Литвой США и Литва заключили договор о военном сотрудничестве до 2024 года. Оно предполагает обеспечение безопасности в Балтийском море, а также совместные учения стран. Кстати, прямо сейчас Литва строит военный полигон вблизи российской границы, но президент США Дональд Трамп на переговорах НАТО понадеялся, что Москва не станет угрозой мировой безопасности, и выступил за улучшение отношений. Звучит хорошо, но конкретных шагов в этом направлении, увы, не наблюдается.

Стрельба в Венесуэле А Венесуэлу захлестнули новые беспорядки. Неизвестные открыли стрельбу по протестующим в городе Кабимас. В соцсетях появились кадры с места событий: люди бегут с улиц и прячутся от вертолета, с которого, предположительно, ведется огонь. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. К слову, уже совсем скоро в стране начнется так называемая операция «Свобода», которую Хуан Гуаидо запланировал на 6 апреля. Верховный суд республики намерен снять с оппозиционера депутатскую неприкосновенность.