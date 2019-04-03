Гуайдо отреагировал на решение по уголовному расследованию против него

Каракас, 3 апреля. Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что будет действовать, несмотря на продолжение расследования против него. Об этом оппозиционный лидер сообщил сторонникам во время трансляции в сервисе Periscope.

Гуайдо заявил, что не свернет со своего пути, и обратил внимание сторонников на то, что в формулировках решения Национального учредительного собрания (НУС) нет положения об отзыве депутатской неприкосновенности.

«Почему они изменили формулировки в декрете? Потому что им страшно», — заявил Гуайдо.

Оппозиционер подчеркнул, что продолжит действовать и «выходить к венесуэльскому народу».

Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение о продолжении судебного процесса против Хуана Гуайдо, после того как Верховный суд страны попросил лишить оппозиционера депутатской неприкосновенности, сообщают «Известия». Тем не менее, в финальном решении НУС не говорится об удовлетворении этого запроса.

Очередной виток напряженности начался в Венесуэле в конце января. Пользуясь ситуацией, председатель оппозиционно настроенной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его решение поддержали ряд стран Европы, Северной и Южной Америк, в том числе США.

Президент Сеодиненных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как «один из вариантов решения кризиса» в республике. Россия, Турция, Китай и ряд других стран считают главой государства избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.