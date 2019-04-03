Портрет Улюкаева повесят в новом офисе Минэкономразвития

Москва, 3 апреля. Портрет осужденного за взяточничество бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева пополнит картинную галерею руководителей ведомства в новом офисе в «Москва-Сити», заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, чтобы повесить потрет, нужно выбрать место.

Как уточнил Орешкин, в старом здании министерства была галерея со всеми министрами и руководителями Госплана за всю историю. Министр уточнил, что портреты в новое здание еще не перевезены.

«Портрет будет, потому что он занимал эту позицию. Вне зависимости от того, каких результатов тот или иной министр добился», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, Орешин и добавил, что за каждым есть «своя история, отрицательные и положительные стороны».

Напомним, в 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.