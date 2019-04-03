Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии

Скопье, 3 апреля. Легкомоторный самолет «Чесна» (Cessna), на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, потерпел крушение во вторник в горах в Северной Македонии. Об этом сообщает телевизионный канал BTV со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Северной Македонии Тони Ангеловски.

Согласно предварительной информации, авиакатастрофа произошла в плохих погодных условиях. Место падения воздушного судна локализовано, оно находится в горах в 35 км от столицы страны. Ожидается, что вскоре там приступят к поисково-спасательной операции.

Дипломатическое ведомство Болгарии уточняет, что самолет следовал рейсом Охрид — София. Официальной информации о жертвах сейчас нет.

Ранее сообщалось, что совладелица авиационного перевозчика S7 Наталия Филева погибла при крушении бизнес-джета на западе Германии. На борту воздушного судна также находился ее отец и пилот — все они погибли. В настоящее время причины трагедии не известны. СК России возбудил дело по факту крушения самолета с россиянами в Германии.