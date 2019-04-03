Трампа обвинили в намерении превратить НАТО в «альянс подхалимов»

Берлин, 3 апреля. Немецкие журналисты издания ZDF считают, что президент США Дональд Трамп хочет превратить НАТО в «альянс подхалимов и услужливых помощников».

По их словам, американский президент считает, что члены альянса должны поддерживать США в противостоянии между Ираном и Китаем, а также положительно относится к планам по выходу из Афганистана.

Журналисты напомнили, что находясь в НАТО, партнеры тратят 2% своего ВВП на оборону. Они отметили, что Вашингтон планирует также брать деньги с союзников за содержание своих сил на их территории.

Как сообщают «Известия», 30 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил причины повышения расходов на оборону в альянсе, террористической угрозой на границе Европы, а также усилением России.

«Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах, нам следует опасаться кибератак», — заявил Столтенберг.

По его словам, взаимодействие между Европой и США сейчас более тесное, чем несколько лет назад.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО активизировала разведывательную деятельность вдоль российских границ. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Глушко отметил, что альянс продолжает наращивать свое присутствие в Восточной Европе, под предлогом «российской угрозы».

Отметим, что ранее стало известно, что Североатлантический альянс построит на территории Польши склад для хранения американского вооружения. Возведение сооружение займет два года и обойдется США в 260 млн. долларов, сообщает «Газета.ru».