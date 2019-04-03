Туристы выбрали лучшие горнолыжные курорты в России для поездок на майские праздники

Москва, 3 апреля. Туристы выбирают Красную Поляну, Приэльбрусье и Хибины для горнолыжного отдыха в России на майские праздники. Об этом говорят данные исследования сервиса бронирования путешествий.

Отмечается, что среди курортов, на которых можно покататься на лыжах в майские праздники, лидируют Красная Поляна в Сочи, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Хибины в Мурманской области.

Как пишет Tvil.ru, в среднем на эти направления туристы планируют отдых на 4–6 дней и готовы потратить на аренду жилья от 1,8 до 2,9 тысячи рублей в сутки.

Ранее был составлен рейтинг самых дешевых авиамаршрутов на майские праздники. Самый дешевый перелет обойдется для поездок в Петербург и Самару. Стоимость билета туда и обратно — от 3920 рублей. Не более семи тысяч рублей стоят билеты до Ставрополя, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Сыктывкара, Уфы, Ульяновска, Симферополя, Назрани, Челябинска и Краснодара. За границу дешевле всего лететь в Минск — билет стоит 5 533 рубля. Вторую строчку занимает Гюмри, куда можно добраться и вернуться обратно за 7 800 рублей. Третью строчку поделили Дюссельдорф и Берлин (7 925 и 8 091 рубль).