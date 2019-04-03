Россияне рассказали об оптимальном для жизни уровне дохода

Москва, 3 апреля. На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тысячи рублей в месяц, об этом говорят данные Росстата.

Исследование провели осенью 2018 года, в нем приняли участие около 60 тысяч домохозяйств из всех российских регионов. Как пишет РБК, в среднем доходы на душу населения в 2018 году составили 32,6 тысячи рублей. 79% респондентов рассказали о тех или иных финансовых трудностях, 14% — о «больших затруднениях». Эксперты отметили, что два года о трудностях сообщали 84,6% семей.

Ранее Росстат рассказал о динамике реальных доходов россиян. По данным федеральной службы, в 2018 году этот показатель пятый год подряд снижается на 0,2%. Уточняется, что снижение показателя произошло с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. В Росстате также привели данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян без учета этой выплаты. В этом случае в минувшем году они выросли на 0,3% по сравнению с 2017 годом.

Согласно материалам службы, в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 0,1%.