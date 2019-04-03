Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Власти Венесуэлы продолжат судебный процесс против Гуайдо

112
0 Оставить комментарий

Власти Венесуэлы продолжат судебный процесс против Гуайдо

Каракас, 3 апреля. Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы постановило продолжить судебный процесс в отношении провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Нет ничего более разочаровывающего, чем неприменение правосудия. То, что сейчас правосудие действует, наполняет нас надеждой», — отметил председатель собрания Диосдадо Кабельо.

НУС рассмотрело вопрос о продолжении судебного процесса против Гуайдо после просьбы Верховного суда лишить оппозиционера парламентской неприкосновенности. В ВС отметили, что Гуайдо нарушил запрет на выезды за пределы Венесуэлы, посетив с конца февраля по начало марта Бразилию, Колумбию, Аргентину, Эквадор и Парагвай

Во время заседания депутаты НУС призывали создать в Венесуэле народные суды для процессов против граждан, которые выполняют указания США. Некоторые парламентарии также предлагали конфисковать собственность таких венесуэльцев и называли действия Гуайдо преступлением против человечности.

В ответ Гуайдо заявил, что продолжит действовать, несмотря на решение Национального учредительного собрания. Оппозиционер отметил, что в формулировках НУС отсутствует положение об отзыве депутатской неприкосновенности.

Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства в конце января. США и несколько стран Евросоюза заявили о его признании и потребовали проведения внеочередных президентских выборов в Венесуэле.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как «один из вариантов решения кризиса» в республике.

Автор: Виталий Малясев
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров