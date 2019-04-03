Стали известны российские цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Москва, 3 апреля. Предзаказ на флагманы Huawei P30 и P30 Pro стартует в России в полночь третьего апреля.

По данным СМИ, стоимость смартфона P30 равняется 49990 рублей, Pro версия обойдется покупателю в 69990 рублей. Цена на бюджетный смартфон P30 Lite равняется 21990 рублей.

Отметим, что китайский производитель предлагает покупателям фирменный подарок. Так, при покупке флагманов P30 и P30 Pro россияне получат часы Huawei Watch GT, сообщает «Астера».

Напомним, что смартфоны P30 и P30 Pro оснащены экранами 6,1 дюйма и 6,47 дюйма соответственно, выполненными по технологии OLED. Гаджеты работают на восьмиядерном процессоре Kirin 980 с частотой 2,6 гигагерца, сообщает «Газета.ru»

Ранее эксперты рассказали, как необходимо правильно заряжать смартфоны. Их не стоит разряжать полностью, также батарея будет служить дольше, если ее заряжать, когда смартфон разряжен наполовину.