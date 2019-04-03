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Стали известны российские цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

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Стали известны российские цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

Москва, 3 апреля. Предзаказ на флагманы Huawei P30 и P30 Pro стартует в России в полночь третьего апреля. 

По данным СМИ, стоимость смартфона P30 равняется 49990 рублей, Pro версия обойдется покупателю в 69990 рублей. Цена на бюджетный смартфон P30 Lite равняется 21990 рублей.

Отметим, что китайский производитель предлагает покупателям фирменный подарок. Так, при покупке флагманов P30 и P30 Pro россияне получат часы Huawei Watch GT, сообщает «Астера».

Напомним, что смартфоны P30 и P30 Pro оснащены экранами 6,1 дюйма и 6,47 дюйма соответственно, выполненными по технологии OLED. Гаджеты работают на восьмиядерном процессоре Kirin 980 с частотой 2,6 гигагерца, сообщает «Газета.ru»

Ранее эксперты рассказали, как необходимо правильно заряжать смартфоны. Их не стоит разряжать полностью, также батарея будет служить дольше, если ее заряжать, когда смартфон разряжен наполовину.

Автор: Сергей Петров
Источник: «Астера»
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