Назван топ-5 лучших авиакомпаний мира

Москва, 3 апреля. Популярный туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей выбрал лучшие авиационные компании мира. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Первое место пользователи отдали сингапурскому перевозчику Singapore Airlines. На втором месте расположилась компания Qatar Airways, а тройку замкнула EVA Air. Кроме того, в топ-5 попали Emirates и Japan Airlines.

Компания Emirates отмечена также за лучший салон первого класса, а лучший бизнес-класс — у перевозчика Qatar Airways. В номинации лучший премиальный эконом-класс победила авиакомпания Air New Zealand.

Также сообщается, что лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, лучшей компанией-лоукостером пользователи выбрали Jet2.com.

Ранее международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax представила список лучших аэропортов мира в текущем году на основе оценки эффективности работы воздушных гаваней. Так, победителем стал сингапурский аэропорт «Чанги» (Singapore Changi Airport). Российские воздушные гавани «Домодедово» и «Шереметьево» не вошли в топ-50.