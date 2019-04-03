Рогозин дал оценку отношениям Роскосмоса и NASA

Москва, 3 апреля. Отношения между «Роскосмосом» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства можно охарактеризовать как великолепные. Об этом рассказал глава российской государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, люди, профессионально занимающиеся космосом, «прекрасно понимают потребность друг в друге». В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он подчеркнул, что является сторонником международного сотрудничества, в том числе с американской стороной. Рогозин добавил, что США — большое, высокотехнологичное государство, которое могло быть хорошим партнером для РФ.

«Тем более что отношения личные и профессиональные на рабочем уровне между «Роскосмосом» и NASA великолепные», — подчеркнул он.

Ранее Рогозин заявил, что что NASA обратилось к «Роскосмосу» с просьбой отложить запуск к МКС с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-132, намеченный на 6 июля.