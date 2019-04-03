Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Вашингтон, 3 апреля. Американский президент Дональд Трамп подтвердил готовность полностью или частично закрыть границу с Мексикой.

«Если мы не заключим сделку с конгрессом, граница будет закрыта», — заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что безопасность государства для него важнее торговли, сообщает The Associated Press.

В конце марта Трамп заявил, что закроет большую часть границы с Мексикой, если из этой страны не прекратится поток нелегальных мигрантов в Штаты. Он подчеркнул, что «Мексике это было так легко это сделать».

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна является хорошим соседом США. Он напомнил, что в Мексике находится самая крупная американская община, где проживают 1,5 млн граждан США, сообщают «Известия».

Американский президент в феврале ввел в США режим ЧП для того, чтобы получить 6,4 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По замыслу Трампа это сооружение должно остановить поток мигрантов. Конгресс отказался выделять такую сумму на строительство стены, согласившись на 1,4 млрд долларов.

Напомним, что Трамп объявлял о решении построить стену еще во время президентской кампании в 2016 году. Он пообещал, что ее строительство «быстро окупится».

Ранее стало известно, что гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции президента США в американском штате Флорида. Женщина заявила охранникам, что является родственницей члена закрытого клуба, и ее пропустили.

Когда гражданку Китая задержали у нее обнаружили два паспорта КНР, четыре мобильных телефона и флеш-накопитель с вредоносным ПО, сообщает RT.