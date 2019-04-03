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Вооруженный ножом преступник жестоко расправился с женщиной в Москве

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Вооруженный ножом преступник жестоко расправился с женщиной в Москве

Москва, 3 апреля. Вооруженный ножом мужчина напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, пострадавшая скончалась.

Злоумышленник нанес жертве несколько ударов ножом. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

«Неизвестный мужчина на Кутузовском проспекте в районе дома 69 нанес несколько ножевых ранений женщине, от которых она скончалась», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее суд приговорил к пожизненному заключению серийного убийцу, жертвами которого стали пять женщин. Мужчина совершал разбойные нападения с января по апрель 2015 года. Жертв злоумышленник выслеживал заранее. Осужденному долгое время удавалось скрываться, но следственные органы восстановили цепочку из серии преступлений и вычислили почерк убийцы.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: ТАСС
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