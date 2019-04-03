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Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram

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Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram

Лондон, 3 апреля. Принц Гарри и герцогиня Суссекская Меган Маркл завели совместный аккаунт в соцсети Instagram.

В первом сообщении супруги поприветствовали пользователей. Гарри и Меган отметили, что собираются делиться на страничке важными объявлениями и проливать свет на «ключевые вопросы».

«Мы с нетерпением ждем того, чтобы поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями», — цитирует сообщение RT.

Пока на странице размещена лишь одна публикация, но на нее уже подписаны более 1,9 млн человек.

Ранее свой первый пост в Instagram сделала королева Великобритании Елизавета II, сообщает Газета.ru. Она поделилась фотографией письма изобретателя Чарльза Бэббиджа ее прапрадеду принцу Альберту.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: Instagram
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