В США считают, что покупка С-400 Турцией несовместима с членством в НАТО

Вашингтон, 3 апреля. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон хочет и дальше видеть Турцию членом Североатлантического альянса, при условии ее отказа от покупки российских систем C-400.

Она назвала Анкару очень важным союзником, который вносит большой вклад в альянс.

«Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории», — заявила Хатчисон.

Представитель США при НАТО не ответила на вопрос журналиста о возможности исключения Турции из Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что в Вашингтоне считают, что система С-400 не может быть совместима с самолетами НАТО и противоракетной обороной альянса. Штаты опасаются, что через российские системы будет передана информация о бомбардировщиках F-35.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО обсудят покупку Турцией ракетных систем С-400 во время встречи в Вашингтоне, которая пройдет с 3 по 4 апреля. Пентагон отказал Турции в поставке F-35, пока Анкара не примет безусловное решение отказаться от покупки C-400 у России.

Напомним, что Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос по поставкам С-400 закрыт, несмотря на давление США. Он не исключил, что Турция может закупить у Москвы С-500, после завершения поставок С-400, сообщает «Газета.ru»